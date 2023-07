Riqualificazione ex area Federici | Valesini | “Edifici ridotti della metà”

(Di martedì 25 luglio 2023) Bergamo. Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia dello stesso,urbanistica dell’ex, Villaggio di Comunità del Sacro Cuore e acquisizione di patrimonio comunale da ristrutturare e da destinare a studentati. Questi gli argomenti all’ordine del giorno in Consiglio Comunale, la primadue giorni prima dell’arrivederci a settembre. Ma ad accendere il discorso è ancora una volta la vicenda dei fondi stanziati al capitolo dei minori non accompagnati, in particolare con l’intervento di Monica Corbani, APF, e la reazione di Alberto Ribolla (Lega), oltre alla mancata possibilità di reperire fondi dal Bilancio di previsione rispetto ad alcuni interventi urbanistici, lavori pubblici a favore e a beneficio dei commercianti e degli esercenti. E una frecciata che arriva dritta ...

"Abbiamo portato avanti anche un progetto dal valore di 8 milioni di euro, grazie anche alla collaborazione con Confindustria, che punta alladell'industriale di Carini. Il ...... una all'entrata del paese, l'altra a pochi passi dal lungomare, in un'già da tempo dedi8cata ... Anche questa à realizzata con il progetto di democrazia partecipata per ladel ...Un'centrale per il quadrante Per anni chi abita nel popoloso quartiere o chi, semplicemente, ... Transenne che avevano lasciato sperare in unai cui effetti stentano, oggi, ad ...

Riqualificazione dell'area verde Madre di Dio: intervento da 50mila ... Comune di Macerata

Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza della Chiesa, un intervento nell’ambito della riqualificazione dell’area di proprietà della parrocchia San Martino. Sei alberi della speci ...La riqualificazione del mercato Don Baroni è stata al centro del proficuo incontro fra la Cna, Confcommercio e l’assessore Paola Granucci che si è tenuto proprio nella sede delle Tagliate. Una passegg ...