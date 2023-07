“Rimbalzata” Roberta Di Padua | nuovo brutto colpo | delusione per la dama di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Uomini e Donne, aDinon va bene una: ladel trono over è stata. Solo poche settimane fa aveva racconto di vivere giorni difficili. “Queste ultime settimane sono state pesanti, molto. La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo. Da lunedì sarò più presente… ma ultimamente è stato davvero difficile da sola”. >“Non lasciate lo spazzolino nel bagno dell’albergo”. Scoperta terribile in vacanza, il motivo vi sconvolgerà (VIDEO) “Grazie per il vostro amore. Pensavo di essere tosta invece no”.Disarà ancora una volta in studio a cercare l’amore. Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni infatti pare che Maria De ...