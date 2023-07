Ricorso Ferrero | decisione nei prossimi giorni | le ULTIME da casa Samp

(Di martedì 25 luglio 2023), conclusa l’udienza dopo ilpresentato dall’ex presidente delladoria: leE’ andata in scena quest’oggi l’udienza per ilpresentato da Massimocontro Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, nuovi proprietari delladoria. Intorno alle 17.30 di questo pomeriggio, l’ex patron blucerchiato ha lasciato il Tribunale di Genova da un’uscita secondaria, successivamente ad abbandonare il Palazzo di Giustizia sono stati i legali degli attuali numeri uno (Francesco De Gennaro e Filippo Chiodini), accompagnati dal consigliere Alberto Bosco. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, ladefinitiva del giudice Paolo Gibelli è attesa tra un paio di ...

Genova . Ancora nessuna decisione suld'urgenza presentato da Massimocontro i nuovi proprietari della Sampdoria. Il giudice Paolo Gibelli si è riservato al termine dell'udienza in tribunale, durata circa tre ore. In aula ......Massimo(secondo alcune indiscrezioni presente in aula) e gli avvocati die ... Come previsto, non c'è ancora una decisione da parte del giudice sul: arriverà in un paio di giorni.... coda di 13 chilometri redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Sampdoria e: presidio dei tifosi dal Tribunale Samp, oggi udienza per ildi: tifosi in presidio ...

TMW - Sampdoria, ricorso di Ferrero: terminata l'udienza, il giudice prende tempo per decidere TUTTO mercato WEB

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...