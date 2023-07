Richard Masters | l’ad della Premier | «L’Arabia Saudita non mi preoccupa»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 luglio 2023) L’amministratore delegatoLeague,, è intervenuto sul calciomercato condotto dalrilasciano alcune dichiarazioni a The Athletic. Secondoinglese, non bisognarsi delle offerte faraoniche che arrivano a club e giocatori. Per poter essere a livello dei campionati europei o per raggiungere il livello, secondo, ci vuole tanto tempo. Sottolinea The Athletic che la Saudi Pro League ha fretta di diventare uno dei campionati più competitivi al mondo. La risposta di: «Ovviamente sta accadendo qualcosa di nuovo. La Saudi Pro League ha dichiarato di voler essere una delle prime 10 leghe entro il 2030. Stanno ...