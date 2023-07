Riassunto Temptation Island 2023 | quinta puntata 24 luglio | due coppie lasciano il programma | colpi di scena

(Di martedì 25 luglio 2023) Non sono mancati i retroneppure nelladiandata innella prima serata di ieri di Canale 5. Ma cosa è successo nel penultimo appuntamento? A condurre il nuovo viaggio nei sentimenti dei concorrenti rimasti in gara, come sempre, è stato Filippo Bisciglia. E non sono mancati i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...e di Giuseppe aIsland non sarebbe stato così semplice e indolore come si sarebbe pensato, e avevamo ragione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi facciamo un breve: i ...Nel frattempo, se non resiste alla voglia di sapere cosa è successo nella quarta puntata diIsland 2023, potete leggervi il nostrodella serata .Island 2023: Ecco ...Island 2023,della serata di ieri: Gabriela e Giuseppe nuovo confronto Sabato scorso, dopo aver trascorso la mattinata in barca con i suoi amici, Daniele Schiavon e altri due ...

“Temptation Island”, cosa è successo nella quinta puntata. Il riassunto Tv Sorrisi e Canzoni

Penultima puntata di Temptation Island oggi 24 luglio su Canale 5. C'è aria di resa dei conti davanti al falò per un'altra delle quattro coppie rimaste (Daniele e Vittoria; Francesca e Manuel; Ale e… ...La tormentata avventura televisiva di Perla e Mirko volge al termine: com'è finita fra i due a Temptation Island ...