Rete animalisti | incontro a Palazzo Mosti e proposte all’amministrazione

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina di martedì 25 luglio 2023, la RAAB (Ambientalisti eBeneventani), invitata a partecipare ad una commissione consiliare a, ha presentato una lista di buone pratiche per il contrasto alla zoo-criminalità e per il sostegno ai volontari che a Benevento si occupano degli animali cittadini. Oltre ad aver ovviamente ribadito la necessità di una maggior efficienza di controllo e di coordinamento degli enti locali tra loro (Comune, Servizi Sociali, forze di polizia, cooperative sociali, istituzioni scolastiche) e tra le stesse ed il tribunale minorile, sono stati identificati 16 punti per andarea vere e proprie emergenze locali. Mostrato il documento, alla presenza di consiglieri dimostratisi disponibili, ora tocca al consiglio ...

...e con la fittadi sentieri, in zona cittadina, che potrebbe lasciar passare persone inconsapevoli che potrebbero restare ferite - o peggio. 'Come è possibile - si domandano gli- che ...... deve arrivare! Avrò pure il Diritto di vivere nel Metaverso , no Alla faccia degli, ... aprì un dibattito sull'opportunità di concedere l'accesso alle informazioni che giravano in...... divenendo virale in poco tempo e attirando su di sé anche le ire delle associazioni di... molto disturbanti, si vede il guardiano accarezzare la criniera del leone da oltre ladi ...

Rete animalisti, incontro a Palazzo Mosti e proposte all ... anteprima24.it

Avevano le migliori intenzioni: salvare la vita agli animali nell’allevamento alluvionato. Quanto al metodo, ecco...qualcosa è andato storto. Nei fatti, il ...La denuncia degli animalisti del Progetto Islander risale allo scorso aprile: le immagini dei presunti maltrattamenti pubblicate sui social avevano alzato un polverone ...