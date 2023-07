(Di martedì 25 luglio 2023) Rishiesprime i primi dubbi sullodelalla vendita di auto anel. Diversi esponenti del partito dei conservatori hanno chiesto al governo di rivedere leclimatiche e il premier ha risposto, sottolineando la necessità di evitare un "impatto ingiusto sul pubblico". Innanzitutto,non ha fornito indicazioni chiare sull'entrata in vigore del bando delle endotermiche secondo i tempi originariamente previsti: divieto di vendita per i motori tradizionali alla fine del decennio (tre anni fa il phase-out era previsto nel 2040), con una deroga solo per gli ibridi, e obbligo di commercializzare solo elettriche dal 2035 in poi. Sucessivamente,ha affermato che "il ...

Apple presa di mira da un potenziale procedimento, una class action da 1 miliardo di dollari, che stanno cercando di portare avanti alcuni sviluppatori del. Lo riferisce Reuters spiegando che nella tentata azione legale collettiva si sostiene che le commissioni dal 15% al 30% richieste da Apple per i pagamenti in - app su App Store siano ...Nelle prossime settimane sarà attivato in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Spagna,e anche in Italia. Leggi Anche Threads sta facendo impazzire la Rete: ...Dagli anni '60 il numero di società quotate in borsa nelè diminuito di quasi il 75% . È quanto emerge da una ricerca di Schroders , uno dei principali gruppi finanziari globali. I ...

Regno Unito - Stop diesel e benzina nel 2030, Sunak dubbioso: "Servono politiche pragmatiche" Quattroruote

Vodafone ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre celebrando numeri in miglioramento, sebbene ancora in negativo in diversi mercati.Apple presa di mira da un potenziale procedimento, una class action da 1 miliardo di dollari, che stanno cercando di portare avanti alcuni sviluppatori del Regno Unito. Lo riferisce Reuters spiegando ...