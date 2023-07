Regione Molise | 13 borse di studio per Medicina generale

(Di martedì 25 luglio 2023) ... a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami.

Il Centro Funzionale diha emesso i seguenti documenti di allerta: ALLERTA ARANCIONE n. ... Viale Zara, viale Fulvio Testi, viale, viale Campania), e danneggiamento delle linee ATM, con ...... laè stata interessata da significative precipitazioni, accompagnate da forte vento ed ... Viale Zara, viale Fulvio Testi, viale, viale Campania), e danneggiamento delle linee ATM, con ...CAMPOBASSO - La Giunta regionale del, nella seduta dello scorso 20 luglio, ha approvato ed emanato il bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2023 ...

Consiglio regionale, costituite le quattro commissioni permanenti: tutti i nomi Il Quotidiano del Molse

Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Solo 14 Regioni promosse, nel 2021, per l'erogazione delle cure essenziali, i Lea: Abruzzo, Basilicata, ...L’evento si terrà sabato prossimo a Campobasso con partenza del corteo da Piazza Cuoco Il Molise Pride 2023 sta guadagnando un importante consenso da parte delle istituzioni, con il Comune di Isernia ...