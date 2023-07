(Di martedì 25 luglio 2023) Yannvuole solo l'. IlMonaco sta prendendo il 27enne spagnolo Daviddal Brentford e può dare il via...

Anche perché ilha deciso di fiondarsi con decisione su David, portiere classe '95 di proprietà del Brentford. Una buona notizia per Ausilio e Marotta, che sistemata la questione portiere ...Dal favorito Trubin dello Shakhtar a Navas del Psg, da Mamardashvili del Valencia a Lloris del Tottenham dove è arrivato Vicario appunto, da Sommer deldel Brentford, fino agli italiani ...... vedi Mamardashvili del Valencia, mentre proprio in queste ore è riemerso il nome di, ... Inter, gradimento per Nubel:aperto al prestitoUna 'occasione' lo è sicuramente, invece, Alexander ...

Raya al Bayern libera Sommer per l'Inter, risale Audero Calciomercato.com

Calciomercato Inter: Sommer spinge con il Bayern Monaco per potersi trasferire subito all'Inter e potrebbe essere accontentato a breve ...