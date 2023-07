Raw 24 07 2023 Road to SummerSlam

(Di martedì 25 luglio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Amalie Arena di Tampa, Florida. Lo show inizia con i The Judgment Day, che presentano i loro titoli e onorificenze al pubblico. Poi viene mostrata la vittoria di Dominik ad NXT che lo ha portato ad essere il nuovo North American Champion, e a quel punto anche lui raggiunge il resto della stable sul ring. A interrompere arrivano gli Undisputed WWE Tag Team Champions Sami Zayn e Kevin Owens. Proprio quest’ultimo dice che ha visto il video di Dominik, ma la cosa migliore per lui è che stia zitto per sempre. Sami rincara la dose dicendo che deve mettere in palio il suo titolo contro di lui, se ha il coraggio. Rhea accetta per Dominik la sfida. Becky Lynch vs. Zoey Stark (w/Trish Stratus) (2,5 / 5) L’opener dello show, Becky Lynch ha sfidato Zoey Stark. Un match che è stato più che discreto nel suo ...

and OSLO, Norway and LONDON and BASEL, Switzerland and INDIANAPOLIS, July 24,/PRNewswire/ - - ... is a first - of - its - kind system that delivers highly pure Pb212 from widely available...La band sarà a Martirano Lombardo sabato 29 luglioper l'unica tappa calabrese dell' 'Angels ... nonostante le frequenti incursioni nelrock'n'roll con i Kjümmo, power trio reduce dalla ...HUIZHOU, China, July 24,/PRNewswire/ - - Alexander Holden, the Senior Vice President of the International OEM ... the company has established partnerships within the lithium - ionmaterial ...

RAW Report 24-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Dominik Mysterio e Sami Zayn si sono contesi il North American Championship nell'ultima puntata di RAW: ecco cosa è successo.Becky Lynch è riuscita ad avere la meglio contro Zoey Stark nel match disputato nell'ultima puntata di Monday Night RAW.