Raven Symoné dice di avere poteri e visioni come il suo personaggio di That’s So Raven

Leggi su biccy

(Di martedì 25 luglio 2023) Se Demi Lovato parla e canta con i fantasmi e vede gli alieni, c’è un’altra star di Hollywood che in questi giorni ha dichiarato didelledurante la chiacchierata fatta in un podcast ha rivelato didei, proprioilche ha interpretato per anni nella serie di Disney Channel. L’attrice ha spiegato che attinge a dei campi energetici e che i suoi spiriti guida l’aiutano.parla delle abilità speciali: “Percepisco le energie e ho delle”. “Credo nei sensitivi e penso che certe cose esistano davvero. Anche io possiedo delle doti speciali. Il modo in cui mi connetto è attraverso il mio trauma. – ...