Raul Jimenez riparte dal Fulham | tutto fatto per il messicano

(Di martedì 25 luglio 2023)pronto a proseguire la propria carriera con la maglia delper l’acquisto delè pronto a proseguire la propria carriera con la maglia del, che ha raggiunto l’accordo per l’acquisto dell’attaccante. Presto la firma sul nuovo contratto, mentre al Wolverhampton, come rivela Fabrizio Romano, andranno in cambio 5,5 milioni di sterline.

Commenta per primo Il Fulham ha già trovato il sostituto di Mitrovic che andrà a giocare in Arabia: accordo con il Wolverhampton per. L'attaccante portoghese costerà circa 6 milioni di sterline.Commenta per primo Vista la sempre più probabile partenza in direzione Arabia Saudita di Aleksandar Mitrovic , il Fulham si cautela con un nuovo attaccante:. Il centravanti messicano del Wolverhampton domani effettuerà le visite mediche a Londra: arriva per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.SAN FERNANDO - Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa: il numero 9 della Nazionale italiana ha disputato l'ultima sua partita con la maglia del Tigre, in Copa Sudamericana contro i paraguaiani ...

Fulham, accordo da 6 milioni di euro per Raul Jimenez Sportpress24.com

Il Fulham ha già trovato il sostituto di Mitrovic che andrà a giocare in Arabia: accordo con il Wolverhampton per Raul Jimenez. L’attaccante portoghese costerà circa 6 milioni di sterline.Vista la situazione molto tesa con Aleksandar Mitrovic, per il Fulham ha rifiutato una ricca offerta dall'Arabia Saudita, il club londinese si cautela.