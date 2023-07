Range Rover e Defender in sardegna per delle experience esclusive

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA - Il legame tra i brande il territorio dellaè di lunga durata, nasce nel 2016 e, anno dopo anno, si è evoluto per risultare sempre più in linea con il ...

... da "presidio" territoriale in cui dar vita ad eventi di coinvolgimento e visibilità per i clienti dei marchi e per raggiungerne di nuovi, a "casa" estiva dove, in questa estate 2023,e ...Anche quest'annosarà Official Automotive Partner dello Yacht Club Costa Smeralda, un legame che va avanti già da tre anni e che consente ai membri del blasonato Club di utilizzare la flotta messa a ...I." " un esemplare di Fiat 500 "Topolino", una Fiat 600 Abarth, e delle autovetture Audi, Mercedes - Benz edi grossa cilindrata; un'imbarcazione di 12 m, mod. Itama 38; diversi orologi ...

Range Rover e Defender sempre più presenti in Sardegna Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) - Il legame tra i brand Ranger Rover e Defender e il territorio della Sardegna è di lunga durata, nasce nel 2016 e, anno dopo ...Anche quest’anno Range Rover sarà Official Automotive Partner dello Yacht Club Costa Smeralda, un legame che va avanti già da tre anni e che consente ai membri del blasonato Club di utilizzare la ...