Rai | PD e 5 Stelle si “accontentano” dei vice direttori

(Di martedì 25 luglio 2023) Rai tra liti e poltrone Pd e M5s riescono a salvare iDomani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 4 Anche l’ultimo tassello si è sistemato. Con la nomina dei nuovidei telegiornali si chiude la prima fase dell’occupazione della Rai da parte della destra meloniana. Oggi, in consiglio d’amministrazione, arriverà la lista definitiva di nomi da approvare. Restano soltanto da determinare ledirezioni di genere, che però non devono passare per il cda. La corsa per la scelta dei numeri due interessa soprattutto alle opposizioni, che hanno ovviamente interesse a presidiare il servizio pubblico, controllato in maniera ormai capillare dalla destra. Sembra che il Pd riuscirà a tenere un occhio sulle testate di viale Mazzini mantenendo ai loro posti i nomi che già erano punti di riferimento ...