Radu-Bournemouth | è fatta! I dettagli dell’operazione ? Sky

(Di martedì 25 luglio 2023) Tutto fatto perche passerà alper iniziare una nuova avventura: l’Inter ha trovato l’accordo con il club di Premier League per il portiere rumeno. I. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO ? Iunutsarà presto ufficialmente il nuovo portiere del. È stato raggiunto l’accordo tra i due club, accordo che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il portiere sarà in Inghilterra già questa sera, a riferirlo è Sky Sport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Negli scorsi giorni, si era registrato l'interesse da parte delsul classe '97, pronto ... TUTTO FATTO - Infatti, è fatta per il passaggio di Ionutal Bornemouth. Un affare chiuso sulla ...11.46 - Il portiere dell'Inter Ionutè vicino al prestito al( I DETTAGLI ) 11.28 - Nuovo colpo per l'Al Nassr, che in questi minuti ha ufficializzato l'arrivo di Alex Telles dal ......pronta a scommettere sul classe 1997 sarebbe il, club di Premier pronto ad accogliere il portiere romeno in prestito con diritto di riscatto. Valigie in mano, ancora una volta, per:...

L'Inter manda Radu in prestito al Bournemouth La Gazzetta dello Sport

Tutto fatto per l'arrivo di Radu al Bournemouth: il portiere rumeno si trasferisce dall'Inter in prestito con diritto di riscatto ...Un altro portiere lascia l'Inter, è Ionut Radu che passa al Bournmeouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. In ...