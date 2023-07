Quotazioni dell' oro in rialzo a 1 962 dollari l' oncia

'oro in rialzo in avvio di giornata. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.962 dollari l'oncia in aumento dello 0,41%. .Ecco, dunque, sbocciare le illusoriedel possibile prestito annuale e, con esse, quelle ... Assumere la conformazione di una delle poche certezze'intera vicenda: Mbappé all'Inter è ...... lo shekel, ha perso rispetto al dollaro e all'euro raggiungendoche non si vedevano da ... le celebrazioni nel Paese Yom HaAtzmaut è la festa del Giorno'indipendenza dello Stato di ...

Quotazioni dell'oro in rialzo in avvio di giornata. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.962 dollari l'oncia in aumento dello 0,41%.Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti viene scambiato a 78,97 dollari al barile con un aumento dello 0,29%; il Brent sale dello 0,24% a 82,94 dollari al barile.