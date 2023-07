Questi sono i film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Turbolenze (non atmosferiche) hanno minacciato ladeldi2023 (30 agosto - 9 settembre): lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood ha portato un po’ di fulmini al Lido. «Ci ha colto di sorpresa», afferma Alberto Barbera, «non è stato semplice arrivare al consolidamento di un programma già concluso. Per fortuna l’impatto dello sciopero è molto modesto, l’unicoa cui abbiamo dovuto rinunciare è quello di Luca Guadagnino, tutti gli altri titoli made in Usaconfermati», dice il direttore artistico (sua ultima?). «Mancherà qualche star, ma il tappeto rosso non sarà così sguarnito».80 dunque è salva e il programma lo di. In concorso ci23 ...