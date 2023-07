Quando l’infrastruttura é arte | “La tecnologia Doka per la stazione metro di Capodichino”

...la stessa anche senza'attacco alla fondamentale, ... in maniera inevitabile, andrebbe a coinvolgere anche'Italia ...alcuni mesi fa un missile è caduto in Polonia provocando due ......e ritardi a causa dei danni subiti dall'in diverse ... Lunedì sera,già pioveva abbondantemente, circa 150 ...legge nel bollettino della protezione civile regionale che ha diffuso'...Connessione via cavo, pregoche gestisce le ...'esperienza risulta estremamente convincente . I dati mostrati a ...a delle contromisure adeguate per ogni caso " soprattuttoè ...

Quando l'infrastruttura é arte: “La tecnologia Doka per la stazione ... Adnkronos