Quando le cartine diventano opere d’arte e spazi di rappresentazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 luglio 2023) Può sembrare che il viaggio non sia altro che uno spostamento nelloo. Spostarsi dal punto “A” al punto “B” non è tuttavia un’attività neutra. Durante il tragitto si producono continui cambiamenti e, all’arrivo, spesso né il viaggiatore né la strada percorsa hanno lo stesso aspetto che avevano in partenza. Il percorso è l’archetipo (non il sinonimo) del viaggio stesso: in Walkscapes, un libro dedicato al cammino come pratica estetica, Francesco Careri mostra come percorrere tragitti a piedi sia stato il primo modo con cui l’uomo ha dato significato al territorio che lo circondava, estraneo e minaccioso. Ancora oggi camminiamo nelle fasi della vita in cui abbiamo bisogno di nuovi riferimentiali: cambiamo casa, cambiamo città, e la prima cosa che facciamo è una passeggiata nel quartiere per tirare fili invisibili tra ...