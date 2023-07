Qual è il vero biondo Barbie e perché è diventato il colore dell’estate?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Se siete alla ricerca di un nuovoper capelli che sia fresh but cool, allora non potete che concedervi un. Sì,mania sta travolgendo i social media, quindi è naturale che ilsia previsto come una delle tendenze capelli più calde dei prossimi mesi (e non si sa ancora per quanto durerà).e ilburroso e shiny è ilCon Margot Robbie protagonista del film di, i famosi capelli biondi bleached ma shiny della bambola stanno già diventando stratosferici.è disponibile in tutte le forme, dimensioni e colori di capelli, naturalmente, ma il “” brillante è una ...