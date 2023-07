Il percorso Una mezzofondista a tutto tondo, Simona. Che si rivelò al mondo proprio nei 1500: era Budapest 2017 dopo la mancata qualificazione olimpica che avrebbe merito e a causa della ......il podio saràaperta. Probabilmente sarà la finale più veloce di sempre, che tutti potranno vincere". Ingresso in finale ieri con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona. ...Aspettando la finale di Thomas Ceccon, nei 100 dorso a caccia del bis, e di Simonanei ... La lotta per il podio saràaperta. Probabilmente sarà la finale più veloce di sempre, che ...

Quadarella, un super argento! Nei 1.500 si arrende solo alla strepitosa Ledecky La Gazzetta dello Sport

ROMA, 25 LUG – Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L’azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle della super ...Alle 13.10 Simona nei 1500 e alle 13.59 Thomas nei 100 dorso a caccia della conferma e dopo l’oro nei 50 farfalla. Direte Rai 2, Rai Sport e Sky Sport ...