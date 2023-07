Quadarella e Ceccon d' argento nei 1500 metri stile libero e nei 100 dorso ai mondiali

(Di martedì 25 luglio 2023) Simonaha vinto la medaglia d’neiaidi nuoto in corso a Fukuoka. L’azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell’americana Katie Ledecky. "Avevo un po' paura di fare la gara accanto a Ledecky ma sono contenta. Non era neanche troppo lontana nella prima parte di gara. L’obiettivo era arrivare seconda e non farsi dare troppi....

AGI - È medaglia d'argento per Thomasnei 100 dorso dei mondiali di nuoto di Fukuoka vinti dall'americano Ryan Murphy in 52'22. Il ..., 24 anni romanda del Circolo Canottieri Aniene, ...Pochi minuti prima Simonaaveva ottenuto la medaglia d'argento nei 1.500 stile libero, alle spalle dell'americana Katie Ledecky. "Ho nuotato forse peggio di ieri", ha detto, alla ...manca il bis nei 100 dorsi: secondo per 5 decimi Simonaconquista l'argento nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka , preceduta dall'imprendibile regina della ...

Mondiali Nuoto 2023 25 luglio diretta live: Quadarella e Ceccon d'argento, 1500 stile e 100 dorso da medaglia Virgilio Sport

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Arivano due medaglie d’argento per l’Italia nella terza giornata in vasca dei Mondiali di nuoto, in scena a Fkuoka, in Giappone. Le conquistano Simona Quadar ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...