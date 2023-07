Quadarella d' argento nei 1500 metri stile libero ai mondiali

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 25 luglio 2023) Simonaha vinto la medaglia d’neiaidi nuoto in corso a Fukuoka. L’azzurra ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell’americana Katie Ledecky. "Avevo un po' paura di fare la gara accanto a Ledecky ma sono contenta. Non era neanche troppo lontana nella prima parte di gara. L’obiettivo era arrivare seconda e non farsi dare troppi....