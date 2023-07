Pusher 18enne arrestato a Scampia

(Di martedì 25 luglio 2023), i Carabinieri lo hanno sorpreso con oltre 100 dosi di droga tra le quali: i crack, cocaina, eroina, cobret e hashish. . I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno presidiato il quartierecon diversi punti di “osservazione”. Durante il monitoraggio a finire in manette A.S. ungià noto alle forze dell’ordine.I militari hanno fermato il ragazzo mentre si aggirava nella Vela Rossa e lo hanno perquisito. I militari dell’Arma hanno trovato ilin possesso di diverse specialità di sostanza stupefacente per soddisfare tutte le esigenze dei propri “clienti”. Abusivismi edilizi: denunciato il titolare di una azienda a Procida e la titolare di un terreno sottoposto a vincolo a Barano ...

Scampia: pusher 18enne arrestato dai carabinieri Ottopagine

Durante il monitoraggio a finire in manette il 18enne già noto alle forze dell'ordine Alfonso Stranieri*. I militari hanno fermato il ragazzo mentre si aggirava nella Vela Rossa e lo hanno perquisito.