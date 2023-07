PSG | Mbappé rifiuta l'Al-Hilal e aspetta il Real Madrid | la strategia di Florentino Perez

Nel corso del tour giapponese il, privo di Kylian Mbappè, affronterà il Cerezo Osaka il 28 luglio, l'Inter a Tokyo il 1° agosto e la squadra sudcoreana Jeonbuk Motors due giorni dopo.(Photo by Giuseppe CACACE / AFP) L'assenza di Kylianin Giappone, in occasione del tour estivo delnon è piaciuta affatto ai tifosi giapponesi. Ieri i giocatori delhanno incontrato i ...... non ci saranno più Lionel Messi, ormai approdato al Miami, né, in attesa di conoscere la sua destinazione. Out anche Neymar infortunato. Nella prima uscita stagionale ilha battuto per 2 -...

L'Equipe, 'Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta' Agenzia ANSA