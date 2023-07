PSG | l'obiettivo Kane dipende dal futuro di Mbappé | gli scenari

Mentre i giallorossi hanno nella caccia a un nuovo attaccante titolare l'principale di ... per il quale Pinto sta trattando colper un prestito dalla formula simile a quella pattuita l'...Continua la caccia al centrocampista per Tiago Pinto e l'numero 1 del gm è sempre Renato Sanches. Il, però, non ha aperto al prestito con diritto di riscatto e ora c'è un altro ostacolo per la Roma. Infatti i giallorossi non sono più gli ...Sanches primo nome Renato Sanches èconcreto e più fattibile per rafforzare il centrocampo della Roma. Il centrocampista classe 1997 è stato messo alla porta dalche non lo ha nemmeno ...

Maldini, due proposte sul tavolo: Psg e Nazionale. La sua preferenza Tuttosport

Vlahovic si allontana dal Psg: scelto il sostituto di Mbappé. Il serbo della Juve non è l’obiettivo di mercato numero uno Con ogni probabilità non sarà Vlahovic il prossimo centravanti del Psg. In bas ..."Il grande obiettivo del club è lo scudetto ". Simone Inzaghi non si nasconde e, intervenuto a un evento ad Osaka, in Giappone, rilancia le ambizioni nel club nerazzurro nonostante il mercato a singhi ...