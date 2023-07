Psg | ecco Asensio | “Bisogna avere rispetto per questo club | deve essere al di sopra di tutti”

(Di martedì 25 luglio 2023) Il nuovo attaccante del Paris Saint-Germain, Marco, si è presentato nel corso della conferenza stampa ufficiale lanciando una sorta di frecciatina nei confronti di Kylian Mbappé: “Ilsempreal didimoltoper il Psg.i giocatori che sono qui in Giappone credo che lo facciano e non aggiungo altro. A risolvere le questioni delicate ci penserà la società, noi pensiamo a giocare e ad allenarci. E’ importante parlare il francese, non solo per rapportarsi con i giocatori, ma anche con tutte le persone che lavorano qui. Mi auguro di impararlo entro la fine dell’anno”. SportFace.

