Protezione civile | evacuate 1 500 persone nel Palermitano

Nel frattempo sono già 19mila le persone evacuate a Rodi, con il ministro dellache ha evidenziato come "il numero di sfollati sia un record per il Paese". Nella notte sono state ...Inoltre ha assicurato che le prossime ore verranno affrontate coinvolgendo la, che " è mobilitata ", e ha sottolineato il fatto che " nessun Vigile del Fuoco è andato in vacanza ". ...Nella zona boschiva, in localita' Palu', all'alba sono intervenuti il Soccorso Alpino Guardia di Finanza, i soccorritori dellae i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo ...

D opo la prima ondata di maltempo che si è riversata sull'Italia settentrionale nella giornata di ieri, continua l'allerta meteo gialla e arancione per molte regioni del nostro Paese.Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in tutta la Calabria per i quali si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale della ...