Programma Pics | il sindaco Mastella annuncia | “Quattro milioni di euro di risorse aggiuntive per la città”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ildelladi Benevento procede in maniera impeccabile e in perfetta coerenza con i criteri che la Regione aveva prefissato. E lo dimostra il decreto di finanziamento con cui, nelle scorse ore, la Regione Campania ha destinato al Comune di Benevento 4didi finanziamento aggiuntivo”, loin una nota ildi Benevento Clemente. “Sonoche serviranno all’elaborazione di progetti aggiuntivi in linea con gli obiettivi delintegrato per lasostenibile. E’ un premio di cui beneficerà la. Per questo ringrazio per l’impegno che hanno profuso su questo versante il ...