Presente anche Micaela Ramazzotti al debutto nella regia con Felicità

(Di martedì 25 luglio 2023) Annunciato dal direttore Alberto Barbera il programma del Festival di Venezia 2023, edizione 80 della Mostra Internazionale d’arte cinematografia in programma al Lido dal 30 agosto a 9 settembre. Il film in concorso sono 23, di cui 15 firmati da registi a Venezia per la prima volta. Gli italiani selezionati per il Leone D’oro sono 6 Edoardo De Angelis (suo il film di apertura della Mostra, Comandante, in sostituzione di Challegers di Guadagnino, ritirato per gli scioperi di attori e sceneggiatori Usa), Pietro Castellitto, Saverio Costanzo, Giorgio Diritti, Matteo Garrone e Stefano Sollima. Tre le donne: Sofia Coppola, Ava DuVernay e Agnieszka Holland. ...