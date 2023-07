Preghiera del mattino del 25 Luglio 2023 | “Insegnami ad amare”

... si percepisca la " partecipazione in Comunione di Spirito " di tante persone che, da luoghi lontani e lontanissimi, si uniscono in. Dopo la benedizionecelebrante Don Pino Privitera, ...Ma come si fanno ad abbassare i costi per esempioservizio idrico se fiumi di acqua potabile (... Affidandoci, allora, alla, non resta che concludere con un laconico: Amen, Reggio Calabria'...Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto. Veglia con giovani e Messa di chiusura con Papa Francesco. Serata speciale con musica eper i ragazzi italiani. VisitaPontefice a Fatima. Sinergia con Avvenire. Su Tv2000, da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, dirette e speciali dedicati alla Giornata mondiale della ...

Preghiera del Mattino MARTEDI 25 LUGLIO 2023 Lodi Festa ... La Luce di Cristo

Ieri è stato un giorno triste per la comunità di Empoli: la parrucchiera Cristiana Occupati, dipendente della Rsa Chiarugi da 10 anni, è morta per un aneurisma irreversibile. I funerali si terranno og ...Qui a Manduria sembra che Eraclito abbia sbagliato, che non sia Polemos il padre di tutte le cose. Qui alla Masseria Li Reni è facile sognare, pregare per Casini al Quirinale, credere che tutto discen ...