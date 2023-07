Precipita con il parapendio | muore a 36 anni nel trevigiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Immediati i soccorsi, ma la donna era già morta Una 36enne polacca èta con ilsotto il sesto tornante della strada generale Giardino sul Grappa nel. Dopo una segnalazione, è arrivato sul posto il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ed è intervenuto anche l’elicottero di Treviso emergenza che, durante un lungo sorvolo, ha individuato il paracadute d’emergenza. Trattandosi di un ripido bosco fitto, l’eliambulanza ha calato, con un verricello di 36 metri, il tecnico di elisoccorso 50 metri più in basso, dove era presente un varco nella vegetazione. Il tecnico è poi risalito a piedi ed ha trovato il corpo inerme della pilota, molto distante da dove si trovava la vela e senza imbrago. Non è stato possibile fare altro che costatare il decesso della donna e la salma è stata recuperata. L'articolo ...

Trattandosi di un ripido bosco fitto, l'eliambulanza ha calato,un verricello di 36 metri, il tecnico di elisoccorso 50 metri più in basso, dove era presente un varco nella vegetazione. Il tecnico è poi risalito a piedi ed ha trovato il corpo inerme della pilota, molto distante da dove si trovava la vela e senza imbrago. Non è stato possibile fare altro che costatare il decesso della donna e la salma è stata recuperata.

