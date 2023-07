Povere Creature! | rinviata l' uscita del film di Yorgos Lanthimos in anteprima a Venezia

(Di martedì 25 luglio 2023) Inizialmente previsto per settembre, la Disney ha deciso di posticipare l'delche sarà presentato alla Mostra del Cinema. Proprio stamattina è stato annunciato come uno deiin concorso al Festival di2023, ma la Disney ha deciso di posticipare la data d'di, il nuovodi. Inizialmente prevista per l'8 settembre nelle sale statunitensi, l'è slittata di ben tre mesi e adesso è prevista per l'8 dicembre 2023. Con tutta probabilità sarà posticipata anche l'italiana della pellicola, prevista attualmente per il 12 ottobre.è basato sul libro scritto da Alasdair ...

...Matteo Garrone Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist) Ryûsuke Hamaguchi Zielona Granica (The Green Border) Agnieszka Holland Die Theorie Von Allem Timm Kröger Poor Things () Yorgos ......d'apertura) AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland DIE THEORIE VON ALLEM di Timm Kröger POOR THINGS (!) ......d'apertura) AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland DIE THEORIE VON ALLEM di Timm Kröger POOR THINGS (!) ...

Povere Creature! - Posticipata la data d'uscita del film di Yorgos ... ComingSoon.it

Proprio stamattina è stato annunciato come uno dei film in concorso al Festival di Venezia 2023, ma la Disney ha deciso di posticipare la data d'uscita di Povere Creature!, il nuovo film di Yorgos ...Con la vociferata anteprima a Venezia confermata in queste ore, Searchlight ha deciso ugualmente di posticipare la data d'uscita di Povere Creature! a causa dello sciopero del sindacato attori. Ecco ...