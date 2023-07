Poste | migliaia di euro spariti dai conti | cos’è successo

...nucleo beneficiario tramite una raccomandata in cui si invita a ritirare la tessera presso le;...sul territorio e attraverso i Servizi sociali hanno in carico centinaia di nuclei edi ......nucleo beneficiario tramite una raccomandata in cui si invita a ritirare la tessera presso le;...sul territorio e attraverso i Servizi sociali hanno in carico centinaia di nuclei edi ...... spacciandosi appunto per un dipendente delle, è riuscito ad accaparrarsi un bottino di circa 7mila euro in contanti e diverse decine didi euro in gioielli in oro. In un'occasione il ...

Roma, un finto dipendente di Poste dietro a furti e rapine da migliaia di euro: le indagini Canale Dieci

CAPUA (l.v.r.) – Emerge qualche dettaglio in più sulla notizia clou di questa mattina, ovvero l’arresto della direttrice di una filiale casertana di Poste Italiane, accusata di aver rubato seicento mi ...