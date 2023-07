... Amministratore Delegato,intervistato dal TGPoste subito dopo la presentazione al mercato di numeri record nella prima metà2023, ha colto l'occasione per tracciare la rotta diItaliane nel ......interministeriale a firmaministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e... Secondo la societa' 'il provvedimento - per quanto contestabile, dato che non considera le...Pedone investito da un'auto dellequesta mattina a San Vito Chietino. A rimanere ferita è stata una 18enneposto, originaria della Romania, soccorsa e trasportata dall'elisoccorso118 all'ospedale di Pescara. L'...

Poste, Del Fante: il mercato e il tempo ci hanno dato ragione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La studentessa molestata dall'operatore scolastico: analisi della motivazione della sentenza del tribunale di Roma ...Prosegue a Messina l’attività del Centro Coordinamento Soccorsi attivato questa mattina presso il Palazzo del Governo e presieduto dal Prefetto, Cosima Di ...