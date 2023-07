Possiamo ancora dire di aver pubblicato un tweet o di aver retwittato?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 25 luglio 2023) Cambia tutto, anche il linguaggio. Su Twitter si twitta, si retwitta, si condividono; si fanno live twitting (twittare in contemporanea con un evento televisivo, per esempio) e si assiste a fenomeni di Twitter bombing (ovvero la pubblicazione contemporanea di moltissimicon gli stessi hashtag o le stesse menzioni in breve tempo con obiettivi precisi);, si sfruttano strumenti messi a disposizione dalla piattaforma che prendono nomi comeDeck (strumento di programmazione dei contenuti) o Twitter Spaces (strumento per conversare live e via audio sul social). O almeno, tutto questo si faceva fino a che non si è iniziato a parlare di Twitter X. Con il cambiamento del nome di Twitter in X occorre fare una riflessione sul linguaggio che – praticamente da quando esiste – ha accompagnato gli utenti della ...