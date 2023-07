Ponte sullo Stretto | Salvini senza freni contro don Ciotti | “Rischio mafia? E’ un signore in tonaca ignorante e superficiale”

(Di martedì 25 luglio 2023) Guai a dire che gli appalti milionari del, grande obiettivo del governo, possa attirare gli appetiti delle mafie. Il ministro delle Infrastrutture Matteoinfatti rifiuta l’idea a tal punto che è arrivato ad attaccare don Luigi, il fondatore e presidente di Libera, il cui impegnola criminalità organizzata va avanti da trent’anni.lo ha chiamato “unin”. Cos’ha detto donper meritarsi tali apprezzamenti dal vicepremier e leader della Lega: “Attenzione – ha detto il presidente di Libera a un’iniziativa a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria – C’è il, poi si dovrà lottare sia ben chiaro, che il...

Il fenomeno mafioso ancora è radicatissimo nel nostro Paese e, minimizzarlo come fa il ministro, soprattutto relativamente a un'opera insensata quale è ilStretto, è disdicevole. Salvini ..."Il bando per ilStretto sarà pronto tra un mese'. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante l'incontro su progetti e grandi opere a Roma. "L'apertura del ...È lo spirito delStretto, lo stesso che consentì la realizzazione di imprese epocali come l'Autostrada del Sole e l'Alta velocità ferroviaria'. 'La reputazione e il prestigio dell'Italia ...

Il presidente di Libera ha parlato dell'infrastruttura che «non unisce due coste ma due cosche». Il ministro: «Vergogna» ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. L'Aiea: 'Mine a Zaporizhzhia'. Allarme antiaereo a Kiev. LIVE ...