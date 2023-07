Polignano | individuato il turista che si è tuffato dal tetto di una casa a 32 metri di altezza | è un 17enne ucraino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Si è arrampicato suldi unaa picco sulla scogliera dia Mare e poi si èin acqua con un salto da un’di 32. È questa l'”impresa” compiuta qualche giorno fa da unche ora, dopo la denuncia del proprietario della, è stato identificato come Nikita, ragazzoresidente in Svizzera classe 2005, ovvero non ancora maggiorenne. Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, il giovane – appassionato di tuffi estremi per i quali si allena nei pressi di Ginevra – si trovava in Puglia per le vacanze e così ha pensato bene di approfittarne per cimentarsi nel pericolosissimo salto. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social e diventato presto virale: ...