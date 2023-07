Poldo 23 | La Barca Dedicata al Settantesimo Anniversario del Cantiere Leopoldo Colombo

(Di martedì 25 luglio 2023) Una storia di tradizione e passione, la23 celebra i 70 anni di eccellenza delLeoGriante, sulla sponda occidentale del suggestivo Lago di Como, è il luogo dove tutto ebbe inizio: nel 1950, Leodava ufficialmente vita alLeo, un luogo destinato a diventare un simbolo di eccellenza nel mondo delle imzioni in legno. La passione per gli scafi e la maestria nel lavoro del legno hanno caratterizzato la storia di questo, portandolo a essere riconosciuto a livello internazionale. Settant’anni dopo, i figli di Leo, Giorgio e Roberto, decidono di celebrare questa importante pietra miliare dedicando la ...

Poldo 23 è la barca che celebra i 70 anni del Cantiere Leopoldo Colombo (www.colomboleopoldo.it), nome del fondatore che nel 1950 avviò ufficialmente a Griante, sulla sponda occidentale del Lago di ...Un motoscafo planante, un’elegante lancia per il diporto veloce, un ‘open’ day-cruiser o un tender per megayacht. Poldo 23 non è soltanto la più recente imbarcazione in legno del Cantiere Leopoldo Col ...