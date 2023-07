(Di martedì 25 luglio 2023) Unregistrato con un drone dei carabinieri postato su Twitter mostra un uomo in sella al motorino che si ferma per strada eunin, nei pressi di Palermo.

... dovuti forse all'anticiclone Cerbero o a qualche. Squadre dei vigili del fuoco, della ... Le fiamme sono divampate per tutta la notte in tutte le province della. Sono 55 gli incendi ...... dovuti forse all'anticiclone Cerbero o a qualche. Squadre dei vigili del fuoco, della ... Le fiamme sono divampate per tutta la notte in tutte le province della. Sono 55 gli incendi ...Da giorni laoccidentale è dilaniata da devastanti incendi . Ieri, ventiquattro luglio, centinaia di ...paradiso - dice una mamma che tiene per mano i suoi due bambini - e poi qualche...

Piromane in Sicilia ripreso mentre appicca un incendio | video Panorama

“In queste ore di caldo anomalo, la Sicilia sta vivendo una situazione critica a causa di roghi su terreni, boschi e riserve naturali appiccati da piromani privi di umanità”. – […] ...oggi più che mai abbandonato a se stesso e facile preda di piromani, che asserviti o meno a interessi torbidi, lanciano i loro segnali o spostano le attenzioni verso i propri interessi". "La mala ...