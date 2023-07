Piromane in Calabria | il drone lo coglie in flagrante VIDEO

(Di martedì 25 luglio 2023) Unè stato colto inda un, in, mentre tentava di dar fuoco alle campagne di Curinga, in provincia di Catanzaro. L’uomo ripreso in, ha tentato di abbattere illanciando delle pietre, poi si è dato alla fuga. Ilè stato individuato, tramite la targa della sua moto, e denunciato. Nelgirato da unche sorvolava una strada sterrata di Curinga, si vede un uomo che tenta di abbattere il velivolo nascondendosi dietro delle fronde e lanciando sassi, prima di darsi alla fuga, dopo aver appiccato il fuoco alla vegetazione. A rendere noto l’episodio è stato Roberto Occhiuto, presidente della Regione, che ha specificato: “Laè una ...

Calabria: piromane beccato dal drone, lo prende a sassi per abbatterlo

