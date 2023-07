Piromane contro il drone che lo ha beccato

Il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, denuncia quanto accaduto ieri. Un drone individua unche, accortosi dell'occhio che lo filmava, lo prende a sassate. "Utilizziamo trenta droni per contrastare la stupidità di chi rovina e incendia i boschi della Calabria", è stato il commento ...Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Facebook, riferisce di un altrosorpreso e denunciato ai carabinieri grazie a un drone della Regione. "La Calabria - ...lanciandogli...... Roberto Occhiuto, in un video postato sul suo profilo Facebook, riferisce di un altro... lanciandoglialcune pietre. Ma da dove viene Dalle caverne". "Abbiamo messo in campo - ...

Incendi in Calabria, drone individua piromane: inseguito e denunciato. VIDEO Sky Tg24

Il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, denuncia quanto accaduto ieri. Un drone individua un piromane che, accortosi dell'occhio che ...Il presidente della Regione: «Roghi spesso dolosi e dovuti alla stupidità dei piromani che poi però si beccano solo delle sanzioni» ...