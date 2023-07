Pesaro | spara e uccide la compagna del fratello e si costituisce

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – “Ho ucciso mia cognata”. E’ quanto ha detto un 50enne che questa mattina si è presentato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone (Urbino) dopo averto alladel. L’uomo ha consegnato la pistola ai militari dell’Arma e si è costituito. La vittima aveva 40 anni. Sul caso indagano i carabinieri die quelli della compagnia di Fano che, per chiarire i motivi del gesto, stanno ascoltando in queste ore i familiari. Sul posto è presente anche il pm di turno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L'uomo, 47 anni, ha ucciso la cognata con una pistola semiautomatica. Poi è andata dai carabinieri e ha confessato. Ancora sconosciuto il movente del delitto avvenuto a Fossombrone (Pesaro Urbino) ...