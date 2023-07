Perugia | Panicale | Magione e il Trasimeno protagonisti nella serie tv “Signora Volpe”

(Di martedì 25 luglio 2023)e il Lago: sono queste le location umbre dove è stata girata latelevisiva “”, in programma in questi giorni su Canale 5. La seconda puntata andrà in onda mercoledì 26 luglio (ore 21,30), mentre la prima ha registrato 1.392.000 spettatori (share 10,5%), posizionandosi al secondo posto fra i programmi di prima serata. Un successo che ha indotto i produttori a pianificare la seconda stagione che sarà girata tra settembre ed ottobre prossimi semprezona die dintorni. “” è stata creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths. La coppia è produttrice esecutiva insieme a Fox, Marc Samuelson e Josie Law per Route 24, ...

