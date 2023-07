(Di martedì 25 luglio 2023) Il Dpcm relativo alla formazione inziale degli insegnanti non è stato ancora pubblicato anche se non dovrebbe tardare molto, anzi il via libera potrebbe arrivare a breve. L'articolo .

... dal boom demografico agli anni '80 e '90, quando la lentezza del sistema concorsuale generò liste interminabili di idonei; fino all'insufficiente sintonia tra iuniversitari e le ...L'ampia gamma di tecnologie immersiveIntegratedXR® - sottolinea la nota - non si ... Il protocollo infatti prevede l'erogazione di piani formativi,di education anche per affrontare ...RIVEDI LA DIRETTA Pittoni (Lega) su ingabbiati e triennalisti 'Sono immotivate alcune preoccupazioni che mi vengono segnalate sui nuoviformativiall'insegnamento in via di ...

Percorsi abilitanti, docenti ingabbiati accedono come soprannumerari e liberano posti dalle quote di riserva. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Il programma di questa seconda fase del progetto comprende una serie di incontri ispirazionali con imprenditori e progettisti per favorire l’empowerment della comunità e lo scambio di buone pratiche ...TERNI - Due programmi di intervento cognitivo-comportamentale rivolti a bambini e ragazzi con diagnosi di Adhd, il disturbo del neuro sviluppo caratterizzato da disattenzione, ...