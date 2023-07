Perché un regolamento per la gestione del “Laboratorio di volo” | in allegato un esempio di documento

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 luglio 2023) Tutti i laboratori hanno, come è risaputo, un ruolo fondamentale negli istituti scolastici, professionali e tecnici. Di particolare utilità è il “di” negli istituti ad indirizzo aeronautico. è all’interno delche, in questo caso, è molto particolare, che vanno sperimentate e impiegate tutte quelle metodologie didattiche innovative, consistenti principalmente nell’imparare a fare in un ambiente operativo reale che per un istituto del genere risulta davvero molto importante. Le missioni di, che sono il principale impegno formativo di tali laboratori, sono pianificate adoperando le fonti di informazioni aeronautiche, molte di esse disponibili sui siti on-line ufficiali e, tra questi, quelli dell’Ente Nazionale Assistenza, l’importante Sevizio Meteorologico ...