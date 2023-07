Perché l’esordio di Giulia Dragoni è importante

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 25 luglio 2023) All’83? Italia-Argentina è entrata in quella fase in cui le partite diventano una palude di falli, nervosismo e tensione. La distanza tra l’attenzione e la freschezza fisica delle calciatrici è massima, e attraverso ci può passare il gol che ci manda stortoal Mondiale. Milena Bertolini deve aver pensato che in quella situazione l’esperienza avrebbe potuto fare la differenza e la conseguenza è stata togliere la giocatrice più giovane di tutta la rosa (, 16 anni, appena 4 apparizioni in una massima serie) con quella più anziana (Cristiana Girelli, 33 anni, 96 presenze e 73 gol solo con la Juventus). Pochi minuti dopo, su uno strano cross di mezzo esterno di Boattin da lontanissimo, Girelli è saltata in testa alla sua diretta marcatrice e con un colpo di testa che sembra uscito direttamente dagli anni ‘90 ha ...