Per la prima volta a Milano | il Mondiale di scherma è già un' edizione storica

Arrivano due decreti che sono insufficienti, inadeguati, costruitipezzi e non con una visione, ma ancoraci arriviamo con quella che è stata la postura istituzionale di una maggioranza e ...Davvero un'esperienza terribile da viverechiunque. Beppe Convertini dopo l'incidente: "Mi sono ...Filippo Neri gli hanno sistemato il naso rotto il medico preposto lo ha fatto tornare comeA quel punto Fedez non ci ha più visto epartito preso si è scagliato contro il blogger... ci sono occasioni nelle qualidi lanciarsi in affermazioni affrettate sarebbe bene informarsi a ...

Un test per svelare Parkinson e demenza da corpi di Lewy prima ... UniboMagazine

Scegliere la temperatura ideale per evitare lo sbalzo termico tra esterno e interno è la prima regola, e cioè mai superare i cinque-sei gradi tra dentro e fuori. C’è un antico rimedio della nonna, che ...Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “I fatti di questi giorni di queste ore nel Mediterraneo, nel nostro Paese, da Nord a Sud, dovrebbero spingere i protagonisti della vita pubblica, le forze politiche, il Pa ...