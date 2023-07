PENNY Italia e Aquafan insieme per l' estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) - Dagli I-Days Milano Coca-Cola 2023, a Riccione nel parco acquatico più famoso d'Europa Cernusco sul Naviglio, 25 luglio 2023 Per tutta l', il logosarà visibile alla partenza e all'arrivo degli scivoli più spettacolari del parco che con i suoi 90.000 metri quadri di divertimento accoglie da ormai 33 anni visitatori da tutta Europa, confermandosi un luogo di moda e di tendenza. Una presenza, quella di, ben visibile anche su ombrelloni, tende parasole e lettini messi a disposizione degli oltre 500.000 visitatori previsti per questa stagione. Molte le attività di intrattenimento e direct marketing organizzate dal brand; tra le iniziative anche la tradizionale “Ruota della fortuna”, il gioco interattivo che per 50 giornate darà la possibilità di vincere non solo gadget, come ...