Pedro Rinnova con la Lazio e Sfida il Napoli | ‘Se loro hanno vinto lo scudetto | allora possiamo vincerlo anche noi”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 luglio 2023), l’attaccante della, in conferenza stampa, ha espresso la sua voglia di vincere loe lancia unaal. NOTIZIE CALCIO. L’attaccante spagnolohato con lae in conferenza stampa ha dichiarato che i biancocelesti possono competere per loproprio come ha fatto ilnella passata stagione.lancia laalper lo, attaccante spagnolo della, ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto per un altro anno, con un’opzione fino al 2025. Il giocatore, che entrerà nella sua terza stagione con la squadra ...